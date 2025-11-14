Экс-заведующую детсадом в Башкирии осудили за хищение более 100 тысяч рублей

Бирский межрайонный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшей заведующей детским садом. Женщина признана виновной в мошенничестве и служебном подлоге.
Как установило следствие, руководительница незаконно получила у семи воспитателей их стимулирующие выплаты, убедив, что деньги пойдут на нужды садика. Кроме того, она оформляла фиктивные приказы о возложении на педагогов дополнительных обязанностей, которые те не выполняли. Полученную за эту «работу» зарплату воспитатели также отдавали заведующей.
Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей, которые осужденная потратила по своему усмотрению. Суд приговорил ее к 2,6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.