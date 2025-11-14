Из Башкирии в Москву отправили фудтрак для студентов

Из Башкортостана в Москву отправили фудтрак с продовольственными посылками для студентов. Груз формировали из продуктов, которые родители приносили на специальные пункты сбора по всей республике.

Для участия в акции необходимо было заранее зарегистрироваться и при передаче продуктов предъявить паспорт. Как отмечают организаторы, проект помогает сохранить связь между земляками, поддерживая студентов во время учёбы вдали от дома.