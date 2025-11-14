В Уфе прошёл «Кубок легенд» для рапиристов и шпажистов

В календарном плане башкирского фехтования появился новый турнир. В Уфе впервые состоялся «Кубок легенд» для рапиристов и шпажистов. Эти соревнования посвящены памяти выдающихся тренеров и спортсменов республики.

Во Дворце фехтования собралось более 600 сильнейших юношей и девушек из 35 регионов России. Участники были разделены на две возрастные категории: не старше 15 и не старше 18 лет.