В Уфе прошёл «Кубок легенд» для рапиристов и шпажистов

В календарном плане башкирского фехтования появился новый турнир. В Уфе впервые состоялся «Кубок легенд» для рапиристов и шпажистов. Эти соревнования посвящены памяти выдающихся тренеров и спортсменов республики.
Во Дворце фехтования собралось более 600 сильнейших юношей и девушек из 35 регионов России. Участники были разделены на две возрастные категории: не старше 15 и не старше 18 лет.
В первый день соревнований проходили личные поединки для младших рапиристов. Среди девушек три медали завоевали представительницы Башкортостана, у них серебро и две бронзы. А вот среди юношей наш спортсмен Олег Сенотов стал лучшим, оставив позади ровесников из Ярославля и Москвы.