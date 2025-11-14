Военнослужащие из Башкирии поблагодарили Радия Хабирова за поддержку
Прямая линия с Главой Башкирии Радием Хабировым имеет
большое значение для всех жителей республики, включая военнослужащих,
выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Такую точку зрения «Башинформу»
высказал советник Главы региона по взаимодействию с военнослужащими Алик
Камалетдинов.
В ходе последней такой линии была установлена видеосвязь с
бойцами батальонов имени Героя России Александра Доставалова, а также
мотострелкового полка «Башкортостан». Как отметил Камалетдинов, организация
подключения потребовала тщательной подготовки и согласования с командованием,
которое пошло навстречу.
По его словам, военнослужащие с большим уважением относятся
к руководителю региона и пользуясь случаем, выразили ему свою благодарность, а
не задавали вопросы.
Мы обратились к командованию с просьбой отпустить бойцов на несколько часов в место временной дислокации одного из подразделений мотострелкового полка «Башкортостан». Командиры отнеслись с пониманием к просьбе. Конечно, по понятным причинам мы не смогли полностью посмотреть трансляцию Прямой линии с Главой Башкортостана. Подготовка к эфиру была скрупулёзной. Нам выделили «окно». Техники наладили видеосвязь. Звук, насколько я понимаю, был нормальным. Мы уж постарались. Пришлось взять в руки настольный микрофон. Обратили внимание? Ребята — парни смелые, но в данной ситуации слегка волновались. Всё-таки не каждый день беседуют с Главой республики
Алик Камалетдинов, советник Главы РБ по вопросам взаимодействия с военнослужащими
Советник также отметил, что диалог Радия Хабирова с народом всегда честный и прямолинейный, а его визиты в зону боевых действий — это всегда искренняя благодарность и реальная помощь.
Жители Башкирии, которые находятся на передовой, в курсе происходящего в республике. Что очень важно, бойцы знают, что их родные и близкие под надёжной защитой. Об этом Радий Хабиров говорит неоднократно. Сказал Глава Башкирии о поддержке семей участников спецоперации и на Прямой линии. При этом Радий Фаритович — человек дела. Раз сказал, значит сделает. Когда наши воины возвращаются после краткосрочных отпусков, часто слышим, как они рассказывают о помощи матерям, жёнам, детям. Это повышает настроение и внутреннее состояние. Диалог Радия Хабирова с народом всегда честный и откровенный. Он прямолинейный, вокруг да около не будет ходить. Когда Глава Башкирии приезжает в зону боевых действий, он искренне благодарит воинов за службу и постоянно интересуется тем, какую помощь можно и нужно оказать. Будь то гуманитарка, или решение вопросов дома. Так что прошедшая Прямая линия с ним ещё раз подтверждает — Радий Фаритович всегда с народом и хорошо знает его. Он авторитетный и умелый руководитель. Мы его не подведём.
Алик Камалетдинов, советник Главы РБ по вопросам взаимодействия с военнослужащими