Военнослужащие из Башкирии поблагодарили Радия Хабирова за поддержку

Жители Башкирии, которые находятся на передовой, в курсе происходящего в республике. Что очень важно, бойцы знают, что их родные и близкие под надёжной защитой. Об этом Радий Хабиров говорит неоднократно. Сказал Глава Башкирии о поддержке семей участников спецоперации и на Прямой линии. При этом Радий Фаритович — человек дела. Раз сказал, значит сделает. Когда наши воины возвращаются после краткосрочных отпусков, часто слышим, как они рассказывают о помощи матерям, жёнам, детям. Это повышает настроение и внутреннее состояние. Диалог Радия Хабирова с народом всегда честный и откровенный. Он прямолинейный, вокруг да около не будет ходить. Когда Глава Башкирии приезжает в зону боевых действий, он искренне благодарит воинов за службу и постоянно интересуется тем, какую помощь можно и нужно оказать. Будь то гуманитарка, или решение вопросов дома. Так что прошедшая Прямая линия с ним ещё раз подтверждает — Радий Фаритович всегда с народом и хорошо знает его. Он авторитетный и умелый руководитель. Мы его не подведём.

Алик Камалетдинов, советник Главы РБ по вопросам взаимодействия с военнослужащими