В Башкирии активно развивают детский туризм

В Башкортостане активно развивается туризм среди детей и их родителей. В республиканском центре ребята осваивают скалолазание, разжигание костра, правила завязывания узлов. Также для них проводят экскурсии по горам и пещерам региона. В этом году учреждение отметит 90 лет со дня основания. Также в Уфе прошло заседание, на котором обсудили пути развития туризма.

Расулю только недавно исполнилось 6 лет, а он уже умеет ловко забираться на скалодром. Мальчик занимается боевым самбо, и ему легко даётся это занятие. В Республиканский центр детского туризма пришёл всего 4 месяца назад. Несмотря на то, что он самый младший, уже показывает хорошие результаты.

А Рамазан преодолевает трассу побольше. В центр он пришёл 1,5 года назад. Учиться лазить по скалодрому, разжигать и тушить костёр, правильно завязывать узлы. Вместе с ним этим навыкам обучаются и родители.

В Республиканском центре детского туризма занимаются более 600 ребят. Там работают квалифицированные педагоги, которые учат воспитанников не только выживать в экстремальных условиях, преодолевать препятствия на воде, в горах, под землёй, но и самым главным человеческим качествам – поддержке и умению справляться с трудностями.

В Башкортостане спортивным туризмом занимается порядка 52 тысяч человек, в регионе разработано 59 официальных турмаршрутов, в том числе активных, действует сеть современных турклубов при учебных заведениях. О перспективах этого направления в республике говорили на совещании в аппарате полномочного представителя Президента России. Особо затронули развитие детского туризма.