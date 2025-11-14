Из Башкирии в Москву отправили грузовики с посылками для студентов

Обоз формировали из продуктов, которые родители приносили на специальные пункты сбора по всей республике. Для участия в акции необходимо было заранее зарегистрироваться и при передаче посылок предъявить паспорт. Акция проводится при поддержке главы республики.
Картошка с родительского огорода – чем не лучший подарок за тысячу километров от дома? Сын Рустама Фархутдинова учится в университете дружбы народов. Узнав о централизованной отправке посылок, он сам попросил привезти овощи, которые, конечно, не сравнятся по вкусу со столичным товаром. Продукты – на первом месте в общей доле отправленных грузов.
На носу зима. Поэтому второе по популярности – теплые вещи. Были даже предметы мебели и национальные башкирские наряды.
Акция проводится для студентов и аспирантов и реализуется при поддержке Главы Башкортостана. Маршрут проходит через города и районные центры республики. Собирать посылки начали в Сибае.
В рамках акции, которая, кстати, организуется впервые, в Москву направили два грузовых автомобиля. Помимо Зауралья, по пути следования также Белорецкий район, после Уфы – Кушнаренково, Дюртюли и Нефтекамск.
Из республики грузовой обоз проедет до пунктов назначения. Первая выгрузка будет в подмосковных городах Балашиха и Мытищи, а затем – Москва.
Именно Радий Хабиров поручил региональным чиновникам уделять особое внимание студентам, которые учатся за пределами республики. По его словам, важно дать понять молодым людям: учиться они могут где угодно, ну а на малой родине всегда будут рады их возвращению.
Радий Хабиров ежегодно организует встречи со студентами на базе московских вузов. Вот и на следующей неделе Глава Башкортостана проведет очередную. Она пройдет в Российской академии народного хозяйства и госслужбы. У ребят будет возможность напрямую задать вопросы руководителю республики и узнать о своих перспективах в родном регионе.