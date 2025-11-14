Из Башкирии в Москву отправили грузовики с посылками для студентов

Обоз формировали из продуктов, которые родители приносили на специальные пункты сбора по всей республике. Для участия в акции необходимо было заранее зарегистрироваться и при передаче посылок предъявить паспорт. Акция проводится при поддержке главы республики.

Картошка с родительского огорода – чем не лучший подарок за тысячу километров от дома? Сын Рустама Фархутдинова учится в университете дружбы народов. Узнав о централизованной отправке посылок, он сам попросил привезти овощи, которые, конечно, не сравнятся по вкусу со столичным товаром. Продукты – на первом месте в общей доле отправленных грузов.

На носу зима. Поэтому второе по популярности – теплые вещи. Были даже предметы мебели и национальные башкирские наряды.

Акция проводится для студентов и аспирантов и реализуется при поддержке Главы Башкортостана. Маршрут проходит через города и районные центры республики. Собирать посылки начали в Сибае.

В рамках акции, которая, кстати, организуется впервые, в Москву направили два грузовых автомобиля. Помимо Зауралья, по пути следования также Белорецкий район, после Уфы – Кушнаренково, Дюртюли и Нефтекамск.

Из республики грузовой обоз проедет до пунктов назначения. Первая выгрузка будет в подмосковных городах Балашиха и Мытищи, а затем – Москва.

Именно Радий Хабиров поручил региональным чиновникам уделять особое внимание студентам, которые учатся за пределами республики. По его словам, важно дать понять молодым людям: учиться они могут где угодно, ну а на малой родине всегда будут рады их возвращению.