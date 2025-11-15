В Уфе прошло первенство Башкирии по греко-римской борьбе

Борцы республики выявили сильнейших среди спортсменов не старше 21 года. В Уфе прошло первенство Башкортостана по греко-римской борьбе. В турнире приняли участие настоящие звезды российской сборной, такие как Илья Кандалин – победитель первенства мира и Европы. Также проверить свои силы на ковре могли и те, кто только перешел в эту возрастную категорию.

Ему не привыкать разбираться с соперниками на ковре. Член сборной России и победитель первенства мира Илья Кандалин наравне с другими башкирскими борцами отстаивает право на участие на межрегиональном первенстве. Мог пропустить эти старты, но в итоге вызвался на ковер сам.

Еще один подающий надежды борец Тигран Элоян в этом году успел завоевать бронзу международного турнира, но на республиканском старте ему придется непросто. Ведь только в этом году борец перешел в новую для себя возрастную категорию до 21 года. Соперник в его весовой категории до 130 кг тоже опытный спортсмен. Жора Оганесян – борец из Белорецка, чемпион первенства России, на этот сезон ставит перед собой высокие цели.

Всего на первенстве республики по греко-римской борьбе выступили 70 юношей в весовых категориях от 55 до 130 кг. Спортсмены приехали из разных городов республики.