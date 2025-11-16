Мэр Уфы предупредил водителей о затруднении движения из-за похолодания

Ратмир Мавлиев обратился к горожанам в связи с ухудшением погодных условий. Он призвал водителей срочно сменить резину и быть готовыми к сложностям на дорогах.
Завтра, 17 ноября, ночью местами прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Местами возможны гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица на отдельных участках дорог. Ночью и утром ожидается туман, видимость составит 500-1000 м. Ветер ночью будет переменным, днем — южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью опустятся до -3, -8°С, местами похолодает до -13°С. Днем температура составит -2, +3°С.