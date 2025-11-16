Эксперты отметили главные посылы Прямой линии с Главой Башкирии

Не просто отчётная встреча с населением, а важный элемент управления в условиях внешней и внутренней нагрузки. Так прокомментировали Прямую линию Радия Хабирова политологи и общественные деятели. Они отметили концентрацию Главы Башкортостана на основных задачах, а также тот факт, что он хладнокровно и правдиво оценивает текущую ситуацию в регионе. Мнения экспертов по поводу прошедшей Прямой линии – в нашем сюжете.

Никаких неудобных вопросов. Глава республики полностью владел ситуацией и был готов к любому ответу. Вот один из главных выводов, сделанных экспертами по итогам прошедшей Прямой линии.

Прямой, откровенный разговор. Глава республики не отказывается от острых вопросов, честно, откровенно, искренне на них отвечает. Это ведь главная цель, это, во-первых, формирует авторитет к власти и доверие. Сергей Лаврентьев, политолог

Это был обстоятельный разговор, с конкретными цифрами и без абстрактных обещаний, что очень важно для удержания инвестклимата и социальной стабильности в регионе, отмечают эксперты.

Он всегда демонстрирует внешнюю уверенность. Это тоже показатель сильного политического деятеля, человека, который управляет не только республикой, регионом и своей командой, но и управляет собой, своими эмоциями и оперативно, достаточно быстро находит ответ на вопрос, владеет информацией, владеет статистикой. Арсен Шаяхметов, политолог

Прямая линия Радия Хабирова вызвала большой интерес у населения. Прежде всего своими принципами открытости, подчеркивают федеральные эксперты. За мероприятием они наблюдали в онлайн-режиме

Глава Башкортостана дал понять, что президентский формат для него свой. Этот формат подразумевает прямое общение с населением, отсутствие боязни острых вопросов и самое главное – решение проблем, что называется, в прямом эфире. Алексей Мухин, генеральный директор центра политической информации /г. Москва/

По мнению генерального директора центра политической информации, Радий Хабиров продемонстрировал очень глубокую погруженность в проблемы региона, и главное – в методики разрешения этих проблем.

Интересно его отношение к будущему планированию. Признание, что строить долгосрочные прогнозы в современных условиях почти невозможно, звучит как признак политической зрелости. Он делает ставку на реализацию конкретных задач по стратегии «Башкортостан 2030». Это, безусловно, прагматичный подход зрелого руководителя крупнейшего в России региона. Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан

Радий Фаритович Хабиров открыто говорит про существующие трудности, про тот же дефицит бюджета, про барьеры, с которыми республика столкнулась после 2022 года. Но при этом власти не снимают с себя никаких обязательств, касающихся социального обслуживания населения, и сюда уже включается и ЖКХ, и дорожное строительство, и другие аспекты. Алексей Чекрыжов, эксперт Центра геополитических исследований «Берлек-Единство»