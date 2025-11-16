Более 8,5 тыс. обращений: итоги Прямой линии с Главой Башкирии

Одно из главных политических событий не только недели, но и всего года – Прямая линия с Главой Башкортостана. В этом году она длилась почти 4,5 часа. Поступило более 8,5 тыс. обращений жителей. Специалисты уже начали готовить ответы на каждое обращение. От точечных проблем до глобальных и личных. Затронули тему фейков, судьбу чиновников под следствием, налёты беспилотников и экономическое будущее региона. Подробнее о части озвученных вопросов и сложностях, в которые приходилось проводить нынешнее мероприятие, – в нашем репортаже.
Включения из разных концов республики – особенность прямой линии. Но впервые в этом году у выездных студий был серьезный риск так и не выйти в эфир. Причина – ограничение связи из-за атаки беспилотников. Да, неудобно, но на кону – безопасность жителей, прокомментировал Радий Хабиров.
По словам Радия Хабирова, за последнее время Башкортостан сильно продвинулся в деле противодействия атакам с воздуха.
Наряду с глобальными, не менее остро жителей волновали и, что называется, точечные проблемы на местах. В особенности – дороги. По каждому озвученному обращению Радий Хабиров давал поручения профильным ведомствам.
Сами жители верно подметили: дороги нередко портят многотонные фуры и самосвалы, которые зачастую сильно перегружены. За последние годы власти усилили борьбу с нарушителями, штрафы от которых идут на возмещение ущерба. Только с пунктов весового контроля в этом году соберут почти 1 млрд рублей, а с камер фото- и видеофиксации – порядка 3 млрд.
Отвечая на вопрос бойцов из зоны СВО, Радий Хабиров поддержал ходатайство о присвоении звания Героя России военнослужащему из Салавата. Боец спас сослуживца, накрыв своим телом и лишившись при этом ноги. В целом всё, что касается спецоперации, для главы республики в приоритете. О чем он дал понять и комментируя возобновление стройки мечети «Ар-Рахим».
И ведь в столь сложных экономических условиях в республике не свернули ни один начатый проект. Просто некоторые, как выразился глава, передвинули вправо. Уже в следующем году планируют приступить к ремонту цирка. Также анонсировали обновление кинотеатра «Орион» в Демском районе Уфы и открытие кинотеатра «Победа» в Черниковке – в следующем году. Жителям также показали цех, где уже идут работы по обновлению памятника Салавату Юлаеву.
Некоторые вопросы Радий Хабиров выбирал лично. В ходе Прямой линии он поставил задачу решить вопрос с необходимостью капитального ремонта детского реабилитационного центра в Туймазах.
Даже одна решенная проблема уже говорит о полезном формате Прямой линии. А здесь шанс получили многие из обращений.
Впрочем, чиновники не стали дожидаться следующего дня. Как рассказали в Минздраве, уже в течение получаса с женщиной связалась заместитель министра. Принято решение пересмотреть маршрутизацию пациентов, а также провести дополнительное обучение специалистов по данному заболеванию.
Пожалуй, самый необычный и, вроде бы, немного шуточный вопрос. Но тема серьезная. Радий Хабиров прокомментировал в том числе и многочисленные вбросы недоброжелателей о скорой отставке и самого Радия Хабирова, и членов его команды. Слухи пускают уже который год. Откровенно Радий Хабиров ответили и на вопрос: соотносит ли он себя с каким-либо кланом?
Вопреки многочисленным слухам Радий Хабиров опроверг информацию, что власти планируют продать предприятие «Башспирт». Также у Правительства есть понимание, как вывести Башкиравтодор, который едва не попал в руки рейдерам, из долговой ямы.
В самом начале Радий Хабиров обозначил: из тысячи вопросов ответит на несколько десятков. Остальные – после. При этом ни один без внимания не останется. На какие-то обращения потребуется относительно небольшой срок в несколько дней или недель. Но более серьезные проблемы потребуют долгоиграющих решений.
Республика, несмотря на трудности, поступательно движется вперед. Несмотря на трудности, все макроэкономические показатели региона развиваются, и власти выполняют все поставленные перед ними обязательства.