Более 8,5 тыс. обращений: итоги Прямой линии с Главой Башкирии

Одно из главных политических событий не только недели, но и всего года – Прямая линия с Главой Башкортостана. В этом году она длилась почти 4,5 часа. Поступило более 8,5 тыс. обращений жителей. Специалисты уже начали готовить ответы на каждое обращение. От точечных проблем до глобальных и личных. Затронули тему фейков, судьбу чиновников под следствием, налёты беспилотников и экономическое будущее региона. Подробнее о части озвученных вопросов и сложностях, в которые приходилось проводить нынешнее мероприятие, – в нашем репортаже.

Включения из разных концов республики – особенность прямой линии. Но впервые в этом году у выездных студий был серьезный риск так и не выйти в эфир. Причина – ограничение связи из-за атаки беспилотников. Да, неудобно, но на кону – безопасность жителей, прокомментировал Радий Хабиров.

Я приношу извинения, к сожалению, что вот такое происходит. Интернет – это не та штучка, что я вот так выключил и интернет упал, а потом я включил – он появился. Нет. Пережить надо такое время, когда естественной частью нашей жизни будут такие вещи. А как вы хотели, если твоя страна воюет? Мы же в республике не милитаризуем ничего. Мне там разное говорят: «Как люди могут в ресторанах сидеть?». И так далее. Пусть сидят в ресторанах. Но главное – выполняют свою задачу. Каждый должен выполнять свою задачу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По словам Радия Хабирова, за последнее время Башкортостан сильно продвинулся в деле противодействия атакам с воздуха.

Вы знаете, что у нас есть теперь система радиолокационного отслеживания, и мы точно знаем, откуда и что к нам летит. Мы располагаем панцирями, наиболее эффективным способом уничтожения, зенитными системами, автоматическим оружием, пулеметами и автоматами. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Наряду с глобальными, не менее остро жителей волновали и, что называется, точечные проблемы на местах. В особенности – дороги. По каждому озвученному обращению Радий Хабиров давал поручения профильным ведомствам.

Сами жители верно подметили: дороги нередко портят многотонные фуры и самосвалы, которые зачастую сильно перегружены. За последние годы власти усилили борьбу с нарушителями, штрафы от которых идут на возмещение ущерба. Только с пунктов весового контроля в этом году соберут почти 1 млрд рублей, а с камер фото- и видеофиксации – порядка 3 млрд.

Те деньги, которые мы собираем через штрафы, отправляем на ремонт дорог. У нас нет цели измучить людей штрафами. Если ездить без нарушений, штрафов не будет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Отвечая на вопрос бойцов из зоны СВО, Радий Хабиров поддержал ходатайство о присвоении звания Героя России военнослужащему из Салавата. Боец спас сослуживца, накрыв своим телом и лишившись при этом ноги. В целом всё, что касается спецоперации, для главы республики в приоритете. О чем он дал понять и комментируя возобновление стройки мечети «Ар-Рахим».

Как вы думаете, если меня спросят: направить 48 млн на FPV-дроны для наших ребят или мечеть, какой выбор я сделаю? Я, конечно, выберу первое, и Всевышний меня поддержит. Я жизнь людей выбираю. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И ведь в столь сложных экономических условиях в республике не свернули ни один начатый проект. Просто некоторые, как выразился глава, передвинули вправо. Уже в следующем году планируют приступить к ремонту цирка. Также анонсировали обновление кинотеатра «Орион» в Демском районе Уфы и открытие кинотеатра «Победа» в Черниковке – в следующем году. Жителям также показали цех, где уже идут работы по обновлению памятника Салавату Юлаеву.

Некоторые вопросы Радий Хабиров выбирал лично. В ходе Прямой линии он поставил задачу решить вопрос с необходимостью капитального ремонта детского реабилитационного центра в Туймазах.

В ближайшее время буду в Туймазах и обязательно заеду в центр. Мы возьмем в работу. Всё, что касается особенных детей, – это наш приоритет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Даже одна решенная проблема уже говорит о полезном формате Прямой линии. А здесь шанс получили многие из обращений.

Впрочем, чиновники не стали дожидаться следующего дня. Как рассказали в Минздраве, уже в течение получаса с женщиной связалась заместитель министра. Принято решение пересмотреть маршрутизацию пациентов, а также провести дополнительное обучение специалистов по данному заболеванию.

Пожалуй, самый необычный и, вроде бы, немного шуточный вопрос. Но тема серьезная. Радий Хабиров прокомментировал в том числе и многочисленные вбросы недоброжелателей о скорой отставке и самого Радия Хабирова, и членов его команды. Слухи пускают уже который год. Откровенно Радий Хабиров ответили и на вопрос: соотносит ли он себя с каким-либо кланом?

Я вам точно хочу сказать, что ни к какому клану я не принадлежу. Это достаточно очевидно. Хотя в минуты слабости, которые бывают у всех, я думаю, что надо бы к какому-то клану принадлежать, чтобы иметь возможность обратиться к какому-то решающему человеку. Но я служу Президенту страны, в этом смысле я официальный и явный путинист. И это дает мне возможность спокойно работать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Вопреки многочисленным слухам Радий Хабиров опроверг информацию, что власти планируют продать предприятие «Башспирт». Также у Правительства есть понимание, как вывести Башкиравтодор, который едва не попал в руки рейдерам, из долговой ямы.

В самом начале Радий Хабиров обозначил: из тысячи вопросов ответит на несколько десятков. Остальные – после. При этом ни один без внимания не останется. На какие-то обращения потребуется относительно небольшой срок в несколько дней или недель. Но более серьезные проблемы потребуют долгоиграющих решений.

Республика, несмотря на трудности, поступательно движется вперед. Несмотря на трудности, все макроэкономические показатели региона развиваются, и власти выполняют все поставленные перед ними обязательства.