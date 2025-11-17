В Башкирии на свет появились Рейна и Эдель

В Башкирии стали известны имена, которые родители выбирали для своих детей с 1 января по 16 ноября 2025 года.

По данным информационно-аналитического портала Реестр ЗАГС, самыми редкими именами для девочек стали Малейка, Эльвира, Рейна, Афра и Родаслава. Среди мальчиков уникальными оказались Эдель, Янислав, Юсуфджон, Кирос и Иоанн.