В Башкирии на свет появились Рейна и Эдель

В Башкирии стали известны имена, которые родители выбирали для своих детей с 1 января по 16 ноября 2025 года.
По данным информационно-аналитического портала Реестр ЗАГС, самыми редкими именами для девочек стали Малейка, Эльвира, Рейна, Афра и Родаслава. Среди мальчиков уникальными оказались Эдель, Янислав, Юсуфджон, Кирос и Иоанн.
А вот имена-лидеры по популярности среди девочек Ева (350), Амелия (344), Амина (338), София (316) и Эмилия (313). У мальчиков — Амир (453), Эмир (340), Тимур (335), Мирон (281) и Михаил (276).