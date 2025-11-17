В Башкирии подросток спас семью из горящего дома

В селе Верхние Киги Кигинского района 16-летний подросток спас свою семью при пожаре в бревенчатом доме. Возгорание произошло ночью на мансардном этаже.
Подросток, спавший на мансарде, проснулся от треска и запаха гари. Увидев горящую стену, он немедленно спустился вниз и разбудил остальных. К счастью, всем удалось благополучно эвакуироваться. Пострадавших нет.
Огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
Фото: МЧС по РБ.