В Башкирии подросток спас семью из горящего дома

В селе Верхние Киги Кигинского района 16-летний подросток спас свою семью при пожаре в бревенчатом доме. Возгорание произошло ночью на мансардном этаже.

Фото №1 - В Башкирии подросток спас семью из горящего дома

Подросток, спавший на мансарде, проснулся от треска и запаха гари. Увидев горящую стену, он немедленно спустился вниз и разбудил остальных. К счастью, всем удалось благополучно эвакуироваться. Пострадавших нет.

Огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Фото: МЧС по РБ.

