В Башкирии подросток спас семью из горящего дома

В селе Верхние Киги Кигинского района 16-летний подросток спас свою семью при пожаре в бревенчатом доме. Возгорание произошло ночью на мансардном этаже.

Подросток, спавший на мансарде, проснулся от треска и запаха гари. Увидев горящую стену, он немедленно спустился вниз и разбудил остальных. К счастью, всем удалось благополучно эвакуироваться. Пострадавших нет.