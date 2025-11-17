В Стерлитамаке прошла «Ночь диспансеризации»

В Стерлитамаке в поликлинике №1 состоялась акция «Ночь диспансеризации». Мероприятие прошло впервые в регионе, было ориентировано на работающее население, но нашло отклик среди граждан всех возрастов.

С 20 часов до полуночи профилактическое обследование прошли 138 человек. Жители города смогли получить консультацию терапевта, сдать кровь на анализ, пройти флюорографию, ЭКГ, маммографию, также для женщин работал смотровой кабинет со сбором мазков на цитологическое исследование. Многие пациенты отметили удобство такого формата.