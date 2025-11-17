В Уфе обсудили вопросы реализации сертификатов на реабилитацию

Республиканский центр социальной поддержки населения подвел итоги работы по сертификационной программе за 2025 год. В Общественной палате Башкортостана прошло рабочее заседание временной рабочей группы по вопросам реализации прав и гражданских инициатив некоммерческих организаций инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
На встрече обсудили реализацию сертификатов на реабилитацию, порядок получения, внесения изменений в индивидуальную программу. В Башкортостан уже направили порядка 158 млн рублей для оздоровления жителей с инвалидностью и участников СВО.