В Башкирии подвели итоги Руденковских чтений

В Чишминском районе подвели итоги Международной научно-практической конференции «Проблемы археологии и этноистории Восточной Европы, Сибири и Северо-Восточной Азии». По-другому их называют Руденковские чтения в честь известного советского археолога Сергея Руденко.

В этом году отмечается 100-летие выхода в свет фундаментального труда Сергея Руденко «Башкиры. Опыт этнологической монографии». Конференция собрала ученых из разных регионов России, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Германии, Китая и Ирана. Местом встречи стал визит-центр «Тура-хан». Эксперты отмечают важность конференции и с точки зрения федерального значения.