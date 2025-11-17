Ветераны каратэ из Башкирии отличились на международном турнире

Башкирские каратисты отличились на международном турнире в Саратове. Это соревнования среди ветеранов. В республике набрался состав из 13 человек, которые решились испытать свои силы.

Экономисты, врачи, учителя, бизнесмены вечером оставляют свои дела и заботы за порогом спортзала. Все в кимоно. Все равны между собой.

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Камиль Кутушев только сейчас воплощает свою детскую мечту – впервые пришел в спортзал в 2011. С тех пор тренировки регулярны. И за этот отдых Камиль Кутушев получает дивиденды – на международном турнире в Саратове победил в категории до 45 лет.

В России проводят не так много соревнований для ветеранов, если не сказать совсем. Поэтому на турнир в Саратов поехал солидный состав из 13 человек. Кто-то добирался на самолете, кто-то – на поезде. А вот Иреку Ахметшину пришлось отправиться после смены на работе сразу на машине. Проехал тысячу километров за рулем и отлично выступил в категории до 60 лет.