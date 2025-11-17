В Уфе прошли соревнования по боевому развертыванию среди пожарных

В Уфе прошли соревнования по боевому развертыванию среди подразделений пожарной охраны республики. В них приняли участие 16 команд – каждая показала, на что она способна.

Спасатели в полной экипировке кантовали огромные покрышки, взламывали металлическую дверь с помощью бензореза, преодолевали подъёмы, змейку, стену и узкий лаз, заходили в непригодную для дыхания среду с нулевой видимостью, спасали пострадавшего и тушили условный пожар. Всё это делалось на время. Также жюри учитывало скорость и правильность действий на каждом этапе.