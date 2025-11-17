В Уфе суд оставил в силе наказание в виде штрафа для издания «Пруфы»

Наказание в виде штрафа редакции издания «Пруфы» в размере 2 млн рублей оставили в силе. Таково решение Верховного суда республики. В январе в телеграм-канале «Пруфы/Новости Уфы и Башкирии», который является структурным подразделением АНО «Свободные медиа», опубликовали статью с информацией о прилете БПЛА на территорию одного из заводов Уфы, звуках взрыва и сбоях в работе интернета. Республиканский Госкомитет по ЧС это сообщение не подтвердил.

Информация являлась ложной, основывалась не на официальных данных, а исключительно на собственных источниках автора. Ранее «Пруфы» не раз привлекали к ответственности. Год назад Советский районный суд Уфы присудил штраф в размере 200 тыс. рублей за нарушение российского законодательства. Кроме того, оштрафовал издателя «Пруфы» Рауфу Рахимову за неуважение к власти и обществу, а в апреле назначил ей наказание в виде 80 часов обязательных работ по административной статье за побои.

Для каждого важно, что он сам из себя представляет. Не кто ему дал какие-то ресурсы, статусы, имидж, а вот что он сам сегодня делает. У нее проблема в том, что та республика, которая была 20 лет назад, она уже в истории, ее уже нет, мы сегодня живем в новом обществе, с новыми задачами, более того, вся страна перестраивается.

Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан

Важно популяризировать и показывать объективно успехи, которые демонстрирует наш город, наша республика, наша страна в целом. И сегодня это намного важнее, ценнее для нашего общества в тех условиях, в которых мы сегодня живем, нежели пытаться найти иголку в стоге сена.

Артур Сулейманов, доцент Уфимского государственного нефтяного технического университета, эксперт Центра геополитических исследований «Берлек-Единство»
