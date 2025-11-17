В Уфе суд оставил в силе наказание в виде штрафа для издания «Пруфы»

Для каждого важно, что он сам из себя представляет. Не кто ему дал какие-то ресурсы, статусы, имидж, а вот что он сам сегодня делает. У нее проблема в том, что та республика, которая была 20 лет назад, она уже в истории, ее уже нет, мы сегодня живем в новом обществе, с новыми задачами, более того, вся страна перестраивается.

Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан