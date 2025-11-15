Школьницу из Октябрьского пригласят в Уфу после Прямой линии с Главой Башкирии

11 ноября состоялась Прямая линия с Главой Республики Башкортостан. В эфире прозвучало пожелание школьницы из города Октябрьский Амины Шангареевой. Девочка нарисовала портрет Радия Хабирова и очень хотел вручить главе республики подарок лично.
Четвероклассница нарисовала картину ко Дню Республики. Талантливая Амина изобразила Радия Хабирова на фоне памятника Салавату Юлаеву и красивой природы республики. Вопрос-пожелание заслушали в прямом эфире, и Радий Хабиров пообещал пригласить школьницу в Уфу.
Амина мечтает стать дизайнером, обучаясь изобразительному искусству в детской художественной школе. Её обучает художник‑иллюстратор Гульнара Фаляхова. Классный руководитель девочки Галина Стебнева рассказала, что Амина отличница, успешная олимпиадница.
Радий Хабиров отметил, что устроит экскурсию в свой кабинет для всех желающих студентов и школьников. Таких вопросов-пожеланий на прямой линии с руководителем республики было много.
Фото: «Октябрьский нефтяник».