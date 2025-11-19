5-летний мальчик из Уфы задал вопрос Радию Хабирову на Прямой линии

5-летний мальчик из Уфы задал вопрос Главе Башкортостана на Прямой линии. О том, что каждый может обратиться к Радию Хабирову, Султанмурат Гизатуллин услышал по радио. Уговорил родителей записать видео и спросил у главы региона о создании башкирских мультфильмов и переводе уже существующих на родной язык.

«Три кота», «Смешарики», «Кубокот» – мультики, которые знает каждый ребенок. Но у 5-летнего Султанмурата среди любимых есть еще один – про динозавров на родном языке.

О том, что можно задать вопрос Радию Хабирову, Султанмурат услышал по радио и сразу решил записать видео. Родители мальчика – люди творческих профессий, отсюда и упорство и оптимистичный подход ко всему. В 3 года мальчик уже дирижировал оркестром, в 5 – записал видео главе региона. Трансляцию смотрели всей семьей. В том, что вопрос всё же прозвучит на Прямой линии, взрослые, в отличие от мальчика, сомневались и в 9 часов вечера отправили ребенка спать.

Но вопрос юного жителя республики всё же дошел до адресата. Радий Хабиров не оставил его без ответа. Кроме того, глава республики пообещал сделать Султанмурату необычный подарок к Новому году.

Мультики на башкирском языке у нас есть. Я попрошу Камиля Бузыкаева нарисовать картинку и отправить ему на Новый год. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан