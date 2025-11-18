В Уфе начали украшать главную площадь к Новому году

В Уфе на площади имени Ленина начался монтаж главного новогоднего символа — 30-метровой пиксельной ели. Специалисты готовят основание и приступают к сборке каркаса, сообщили в городской администрации.

Новогоднее оформление площади будет включать не только елку, но и другие праздничные элементы. Здесь установят фигуры Деда Мороза и Снегурочки, две горки, «Пряничный городок», а также световые конструкции — снежинки, арки, звезды, снеговиков, лошадей с санями, комбинацию цифр «2026» и деревянные фигуры лошадок-качалок.

Особое внимание уделят украшению фонтана «Часы», который дополнят светодинамической иллюминацией. Вокруг планируется залить каток и обустроить лабиринт.

Муниципалитет призывает предприятия присоединиться к новогоднему оформлению города, украсив фасады, входные группы, витрины и помещения своих компаний. Первую живую елку уже можно увидеть у входа в парк «Волна».