В Башкирии дизайнеры рассказали, как украсить дом к Новому году

Считанные дни до Нового года. Декораторы и дизайнеры рассказали нашей съёмочной группе, как стильно украсить ёлку. Если же дома нет зеленой красавицы, то сделать праздничным интерьер можно с помощью простых решений.

Это настоящее царство праздничного декора. Среди гирлянд, игрушек и мишуры царит особая атмосфера, но в этом разнообразии легко потеряться. Современный рынок предлагает очень широкий выбор дизайнерских решений. Например, можно украсить помещение венками из еловых веток, разместив их в любом месте квартиры по своему вкусу.

Что касается ёлки, то нужно выбирать качественную. Ведь этот элегантный символ зимы – основа. Под деревом можно разместить игрушки, особенно актуален символ наступающего года – лошадь. Цветовую гамму шаров лучше подбирать в едином стиле. Цены на них варьируются – игрушки ручной работы стоят дороже.

Новый год – это прежде всего домашний праздник, когда 31 декабря семья собирается за одним столом.

Но встречать Новый год без его символа не стоит. Сделать креативного коня можно своими руками. С такими поделками справятся даже дети. Для них предстоящий праздник – один из самых волшебных.

Как отмечают мастера, в этом году в тренде – русский народный стиль. Поэтому в год Огненной Лошади любой символ, связанный с этим благородным животным, принесёт удачу. Однако стоит помнить – лошадь ценит простор, поэтому дом не стоит перегружать декором.