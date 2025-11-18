В Башкирии избрали председателя федерации легкой атлетики

Сегодня в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой прошла выборная конференция федерации легкой атлетики республики. На мероприятии собрались тренеры и члены федерации. Они путем голосования избрали председателем Арсена Киреева.

На сегодняшний день он является старшим тренером сборной Башкортостана по легкой атлетике. В планах пересмотреть модель работы федерации, наладить взаимодействие с муниципалитетами и развиваться в направлении привлечения спонсоров для организации соревнований и поощрений спортсменов и наставников.