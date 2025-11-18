«Инфраструктура для жизни»: как преображаются города Башкирии

В этом году в России стартовал нацпроект «Инфраструктура для жизни». В него вошли 12 программ, нацеленных на повышение качества жизни граждан. Что изменилось в башкирских городах и селах и как победа во всероссийских конкурсах отразилась на общественных пространствах республики?

Один из крупнейших промышленных центров региона и родина знаменитых автобусов «НефАЗ». Он был основан в 1957 году как поселок нефтяников и только в 1963-м приобрел статус города. С тех пор в Нефтекамске изменилось многое.

Теперь ознакомиться с историей города можно, прогулявшись по аллее «Ось времени». Проект был реализован благодаря победе во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. Так, здесь появились новые арт-объекты, удобные скамейки, тематические зоны. Изменилась даже дорожная схема.

Почетное место в центре аллеи занял памятник первому руководителю города Евгению Карцеву. Именно при нем были построены все основные промышленные предприятия. Также территорию разделили на несколько тематических зон: нефтедобыча, промышленность, работники завода, строители. Как отметили сами местные жители, во время прогулки здесь ощущается связь поколений.

Преображается и Салават. Здесь уже завершили первый этап работ на площади Ленина и улице Первомайской. Центр стал точкой притяжения для местных жителей и гостей города. А вот в Баймаке все внимание горожан теперь приковано к парку культуры и отдыха имени Салавата Юлаева. 4 ноября его открыли после реконструкции. Проект стал победителем всероссийского конкурса «Развитие малых городов и исторических поселений» еще в 2023 году.