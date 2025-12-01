В Башкирии цирк-шапито попался на работе без лицензии

В Башкирии выявили цирк-шапито «Уральский цирк», который работает с животными без необходимой лицензии. Информация о его гастролях была обнаружена в интернете сотрудниками Россельхознадзора.
Проверка показала, что индивидуальный предприниматель, как «хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, дельфинариях, океанариумах, в Реестре лицензий Россельхознадзора не зарегистрирован».
Согласно закону, все юридические лица и ИП, занимающиеся такой деятельностью, обязаны были получить лицензию до 1 января 2022 года. Нарушителю уже объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований к использованию и содержанию животных в культурно-зрелищных целях.
Фото: Россельхознадзор по РБ.