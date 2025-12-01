В Башкирии цирк-шапито попался на работе без лицензии

Согласно закону, все юридические лица и ИП, занимающиеся такой деятельностью, обязаны были получить лицензию до 1 января 2022 года. Нарушителю уже объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований к использованию и содержанию животных в культурно-зрелищных целях.