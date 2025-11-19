В Башкирии в этом году трудоустроили более 2 тыс. ветеранов СВО

Более двух тысяч ветеранов специальной военной операции были трудоустроены в регионе в этом году. Об этом сегодня говорил на встрече с руководителями региональных управлений федеральных ведомств и представителей органов власти республики главный федеральный инспектор Александр Окатьев.
В Башкортостане с учётом федеральных действуют почти 100 мер поддержки. Александр Окатьев подчеркнул: в нынешнее время нужно уделять большое внимание вопросу оказания медицинской и психологической помощи ветеранам, адаптации к мирной жизни. Он призвал объединить все усилия в вопросе поддержки участников СВО и членов их семей.