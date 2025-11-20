Житель Башкирии плетет корзины из ивовой лозы

Настоящие шедевры ручной работы из ивовых прутьев. Увлечение жителя деревни Вязовка Аургазинского района Алексея Спиридонова стало не просто любимым делом, но и основным методом заработка. Мастер лозоплетения изготавливает корзины, декоративную посуду, а также другие предметы быта и декора.

В последнее время большим спросом пользуются кресла-качалки. Их мастер делает на заказ. Сырье для производства Алексей заготавливает самостоятельно. Ивовые прутья собирает вдоль оврагов. Лучшее для этого время – после заморозков, осенью или весной, когда начинается сокодвижение.

