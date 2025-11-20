Артиллеристы Башкирии отмечают профессиональный праздник

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие ракетных войск и артиллерии России. Многие из них сейчас выполняют боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Несут службу в составе группировки «Центр» и бойцы из нашей республики.

Роман Арманшин командует взводом реактивной артиллерии, причем начинал с должности старшего наводчика машины БМ-21 «Град». В этом году к нему присоединился отец Виталий. Сейчас мужчины вместе защищают страну в одном подразделении.