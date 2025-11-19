Преподаватели вузов Башкирии отмечают профессиональный праздник

Сегодня отмечается Всемирный день преподавателя высшей школы. Именно они формируют будущее, вкладывая свои знания и опыт в каждого студента. В вузах Башкортостана работают порядка 4,5 тысячи сотрудников, из которых половина – доктора и кандидаты наук. У них учатся более 200 тысяч студентов. Об именитых и профессиональных педагогах башкирских институтов – в нашем сюжете.

Профильная терминология, формулы – всё на английском, чтобы понял каждый студент. Гульнара Тугузбаева посвятила годы освоению сложных медицинских дисциплин на иностранном языке. Уже 8 лет она успешно преподаёт зарубежным студентам, а опыт работы в лаборатории Харбинского вуза позволяет ей легко и доступно объяснить аспирантам патологическую физиологию.

В Башкирском медуниверситете обучается порядка 5000 иностранных студентов. В этом году пятеро из них получили господдержку для участия в научно-исследовательских проектах, подчеркивая высокий уровень подготовки.

В этой лаборатории кипит работа под руководством выдающегося учёного с мировым именем Михаила Доломатова. Более 45 лет, посвящённых химии и физике, принесли ему множество премий и заслуженных наград. Под его чутким руководством аспиранты не только качественно готовятся к дипломным работам, но и успешно защищают их.

Многие выпускники башкирских университетов, получив качественное образование и вдохновившись наукой, возвращаются в учреждения как научные сотрудники и преподаватели. Они активно участвуют в реализации перспективных проектов, ставят смелые эксперименты и вносят свой вклад в развитие науки, продолжая традиции университета.