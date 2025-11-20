Артиллеристы полка «Башкортостан» отметили профессиональный праздник

Артиллеристы мотострелкового полка «Башкортостан» отметили День ракетных войск и артиллерии. Наградили отличившихся военнослужащих, угостили их пловом.

Боевой расчёт РСЗО «Град» получил координаты противника. В считанные минуты машина выдвигается на огневые позиции. Мощный залп, и очередной опорный пункт противника на Краснолиманском направлении специальной военной операции уничтожен.

Реактивщики батареи имени Алексея Сухорукова мотострелкового полка «Башкортостан» профессиональный праздник отметили на боевом дежурстве. В моменты отдыха провели награждение отличившихся военнослужащих. Отметили их ведомственными наградами Министерства обороны, государственной наградой Республики Башкортостан – медалью Шаймуратова, а также благодарственными письмами командования 25-й общевойсковой армии и 67-й мотострелковой дивизии. Среди награжденных – позывной «Электроник». Он получил медаль Шаймуратова.

После награждения – праздничный обед. Для военнослужащих на костре подготовили душистый плов. Батарею Алексея Сухорукова в полку шутя называют «Стерлебатом». Командир батареи, позывной «Боксёр», собрал возле себя земляков. Ради своих сослуживцев комбат вернулся в строй после тяжёлого ранения.

В День ракетных войск и артиллерии награды вручили и в передовом пункте управления полком. Орден Мужества получил командир миномётной батареи с позывным «Гази» за отвагу и героизм при выполнении боевой задачи. Позывной «Француз» удостоен медали «За храбрость» II степени. Церемонию награждения провёл лично командир полка.