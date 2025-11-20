Артиллеристы полка «Башкортостан» отметили профессиональный праздник

Артиллеристы мотострелкового полка «Башкортостан» отметили День ракетных войск и артиллерии. Наградили отличившихся военнослужащих, угостили их пловом.
Боевой расчёт РСЗО «Град» получил координаты противника. В считанные минуты машина выдвигается на огневые позиции. Мощный залп, и очередной опорный пункт противника на Краснолиманском направлении специальной военной операции уничтожен.
Реактивщики батареи имени Алексея Сухорукова мотострелкового полка «Башкортостан» профессиональный праздник отметили на боевом дежурстве. В моменты отдыха провели награждение отличившихся военнослужащих. Отметили их ведомственными наградами Министерства обороны, государственной наградой Республики Башкортостан – медалью Шаймуратова, а также благодарственными письмами командования 25-й общевойсковой армии и 67-й мотострелковой дивизии. Среди награжденных – позывной «Электроник». Он получил медаль Шаймуратова.
После награждения – праздничный обед. Для военнослужащих на костре подготовили душистый плов. Батарею Алексея Сухорукова в полку шутя называют «Стерлебатом». Командир батареи, позывной «Боксёр», собрал возле себя земляков. Ради своих сослуживцев комбат вернулся в строй после тяжёлого ранения.
В День ракетных войск и артиллерии награды вручили и в передовом пункте управления полком. Орден Мужества получил командир миномётной батареи с позывным «Гази» за отвагу и героизм при выполнении боевой задачи. Позывной «Француз» удостоен медали «За храбрость» II степени. Церемонию награждения провёл лично командир полка.
В современных реалиях артиллерия действительно бог войны. Они крушат опорники, уничтожают живую силу и технику противника. После работы реактивно-артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова, гаубичного артиллерийского дивизиона имени Мугина Нагаева и миномётных батарей мотострелкового полка «Башкортостан» на поле боя наступает тишина.