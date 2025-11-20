Жители Иглинского района делают лапшу и окопные свечи для бойцов СВО

Жители Иглинского района активно помогают участникам СВО. Фермер Салават Мустафин организовал в селе Кляшево волонтёрский штаб «У Салавата». Его представители с начала спецоперации отправляют воинам посылки, готовят лапшу, баурсак, делают окопные свечи. Свою лепту вносят и другие добровольцы из соседних населенных пунктов.