Волонтёры Стерлибашевского района готовят для бойцов травяные чаи

Жители деревни Кабакуш Стерлибашевского района уже более двух лет помогают бойцам на передовой. Волонтёры плетут маскировочные сети и своими руками изготавливают травяные чаи. Наибольшим спросом среди участников СВО пользуются напитки из малины, душицы и смородины. Уже в декабре очередную гуманитарную помощь доставят в зону спецоперации.

В селе Кабакуш работа кипит с самого утра. Дружно и с песней местные жители буквально своими руками приближают победу. Волонтерское движение «Своих не бросаем» существует здесь с 2023 года. И практически с самого начала Нина Чернова в рядах активистов. Бойцы совершают подвиги на передовой, говорит женщина, и задача – всячески помогать им в тылу.

Всего в зону спецоперации активисты отправили уже более 80 маскировочных сетей. Размеры самые разные – от маленьких до больших. Отличаются и цвета. Зима на пороге, а значит, в скором времени добровольцы займутся изготовлением уже белых полотен. А вот чай, говорят волонтеры, в зоне спецоперации актуален круглый год. Наибольшим спросом пользуются напитки из малины, душицы и смородины. Включить травы в список гуманитарной помощи предложила Гульфия Фаткуллина – организатор волонтерского клуба. Сейчас на передовой находится ее сын.