Мультипликатор из Башкирии стал продюсером российского мультсериала

Мультипликатор из Агидели стал продюсером нового мультсериала, который стартовал на российских платформах. Его название – «Откровение: волшебные истории». Это один из первых анимационных проектов в стране, рассчитанный на подростковую аудиторию.
Сюжет основан на автобиографичной книге Светланы де-Роган Левашовой. Он о девочке, растущей в СССР, которая обнаруживает в себе магический дар. Она видит духов умерших и путешествует по потусторонним мирам.
Мультипликатору Ильдару Абдрахимову правильно представить идею произведения помогли раскадровки московского художника Дмитрия Слизовского. Всего запланировано более 30 серий.