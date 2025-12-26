Жительницу Башкирии задержали с партией мефедрона

В Стерлитамаке полицейские задержали 22-летнюю местную жительницу, подозреваемую в покушении на сбыт наркотиков.

Как рассказали в МВД по РБ, в ходе личного досмотра у девушки был обнаружен и изъят сверток с полимерным пакетиком, закрепленным клипсой. Экспертиза установила, что это около 1,5 гр синтетического наркотика мефедрона. По данным правоохранительных органов, задержанная дала признательные показания.