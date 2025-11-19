В Башкирии из-за пожаров погибли 173 человека

В Госкомитете Башкирии по ЧС поделились безрадостной статистикой.

Фото №1 - В Башкирии из-за пожаров погибли 173 человека

С начала 2025 года на территории республики зарегистрировали более 6800 возгораний. При этом только в осенний период в службы спасения поступило более 3000 сообщений о пожарах. В огне погибли 173 человека, среди которых 12 – дети.

Спасатели просят помнить несколько простых, но важных правил:

Будьте внимательны с электричеством:

Не используйте приборы с повреждениями!

Выбрасывайте треснувшие розетки!

Уходя из дома или ложась спать, вынимайте вилки из розеток!

Держите подальше от обогревателей всё, что может легко загореться!

Если топите печь:

Обязательно проверьте печь и дымоход перед использованием!

Любую трещину нужно сразу же заделать!

Никогда не оставляйте огонь в печи без присмотра!

Не используйте бензин или аналогичные жидкости для розжига!

Не сушите на печи вещи или сырые дрова!

В случае чрезвычайной ситуации звоните на номер 112.

