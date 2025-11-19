В Башкирии из-за пожаров погибли 173 человека

В Госкомитете Башкирии по ЧС поделились безрадостной статистикой.
С начала 2025 года на территории республики зарегистрировали более 6800 возгораний. При этом только в осенний период в службы спасения поступило более 3000 сообщений о пожарах. В огне погибли 173 человека, среди которых 12 – дети.
Спасатели просят помнить несколько простых, но важных правил:
Будьте внимательны с электричеством:
Не используйте приборы с повреждениями!
Выбрасывайте треснувшие розетки!
Уходя из дома или ложась спать, вынимайте вилки из розеток!
Держите подальше от обогревателей всё, что может легко загореться!
Если топите печь:
Обязательно проверьте печь и дымоход перед использованием!
Любую трещину нужно сразу же заделать!
Никогда не оставляйте огонь в печи без присмотра!
Не используйте бензин или аналогичные жидкости для розжига!
Не сушите на печи вещи или сырые дрова!