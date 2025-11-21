В Уфе воссоздали Нюрнбергский процесс

В Уфе на площадке Межвузовского студенческого кампуса провели реконструкцию Нюрнбергского процесса. Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Нюрнбергский процесс – первый и ключевой из серии суд над частью военных преступников нацистской Германии, который проходил в городе Нюрнберг практически сразу после окончания Второй мировой войны.