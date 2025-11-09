Новые площадки и господдержка: как в Башкирии развивают креативные индустрии

Новые площадки для творчества и самореализации в разных частях Башкортостана. На неделе обсудили проекты клуба продюсеров в сфере креативных индустрий, в частности, строительства крупнейшего в республике креативного парка в Уфе, а также пространства для самореализации и отдыха в одном из поселков-спутников. Радий Хабиров отметил на встрече, что в нынешнее время важно создать систему, которая будет помогать предпринимателям в развитии креативной экономики. Каким видят творцы и предприниматели в будущем не только башкирскую столицу, но и районы – в нашем сюжете.
Десятки закрытых офисов и переговорные, библиотека, малый амфитеатр под куполом, конференц-зал и кофейня. Уже год как эта площадка на одном из бывших предприятий столицы объединяет представителей бизнеса и творцов под одной крышей. Коворкинг признан одним из лучших проектов России. На этой площадке созданы комфортные условия труда для специалистов из сферы IT-технологий, а также маркетологов, дизайнеров, аналитиков, репетиторов, предпринимателей. Человек платит за аренду рабочего места, чтобы создавать проекты. В перерывах здесь можно отвлечься, выбрав то, к чему душа лежит. Почитать книгу или поиграть в приставку.
Инвесторы останавливаться не намерены. Они планируют построить в Уфе креативный парк, который станет крупнейшим в регионе. Чтобы привлекать людей, там будут проводить бесплатные мастер-классы в выходные дни. Число посетителей – более 10 тысяч человек в сутки.
Глава Башкортостана поддержал идею и поручил проработать вопрос по оказанию мер поддержки предпринимателям.
Возводят креативное пространство и под Уфой. Ещё один проект призван перезагрузить жизнь в посёлке Зинино, где любой желающий сможет заниматься спортом и отдохнуть от городской суеты на природе. Автор Артём Ахметов вдохновился идеей создать место силы после путешествий за рубеж.
Продвигают индустрии и за сотни километров от башкирской столицы. Своим опытом поделились организаторы экспедиции «Первые Маяки», которая прошла в Миякинском районе. Его уроженцы и организовали масштабное событие с мастер-классами и презентациями одежды от местных производителей. За два дня мероприятие посетили более 300 человек. Глава Башкортостана поручил изучить опыт организаторов фестиваля и тиражировать его в других частях региона.
Говорили и о деятельности уфимской студии по созданию фото- и видеоконтента для ведущих предприятий региона. Ее основатели уверены: качественная визуализация помогает продвигать продукцию в маркетплейсах и таким образом выходить на новые рынки.
Радий Хабиров поддержал инициативы предпринимателей. Он отметил, что в нынешнее время важно создать систему, которая будет помогать творцам в развитии креативной экономики.
Руководитель региона призвал представителей бизнеса трезво оценивать свои возможности и ресурсы в креативной среде. В нынешних экономических реалиях оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.