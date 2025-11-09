Новые площадки и господдержка: как в Башкирии развивают креативные индустрии

Новые площадки для творчества и самореализации в разных частях Башкортостана. На неделе обсудили проекты клуба продюсеров в сфере креативных индустрий, в частности, строительства крупнейшего в республике креативного парка в Уфе, а также пространства для самореализации и отдыха в одном из поселков-спутников. Радий Хабиров отметил на встрече, что в нынешнее время важно создать систему, которая будет помогать предпринимателям в развитии креативной экономики. Каким видят творцы и предприниматели в будущем не только башкирскую столицу, но и районы – в нашем сюжете.

Десятки закрытых офисов и переговорные, библиотека, малый амфитеатр под куполом, конференц-зал и кофейня. Уже год как эта площадка на одном из бывших предприятий столицы объединяет представителей бизнеса и творцов под одной крышей. Коворкинг признан одним из лучших проектов России. На этой площадке созданы комфортные условия труда для специалистов из сферы IT-технологий, а также маркетологов, дизайнеров, аналитиков, репетиторов, предпринимателей. Человек платит за аренду рабочего места, чтобы создавать проекты. В перерывах здесь можно отвлечься, выбрав то, к чему душа лежит. Почитать книгу или поиграть в приставку.

Инвесторы останавливаться не намерены. Они планируют построить в Уфе креативный парк, который станет крупнейшим в регионе. Чтобы привлекать людей, там будут проводить бесплатные мастер-классы в выходные дни. Число посетителей – более 10 тысяч человек в сутки.

Проект будет уникален тем, что в первый раз, когда креативные студии и творческие коллективы не будут просить дотации у государства и ходить с протянутой рукой. Мы попытаемся сделать так, чтобы все ребята, кто занимается вокалом, танцами, художественными мастерскими и так далее, чтобы они зарабатывали прибыль. Адиль Юлдашбаев, основатель бизнес-парка

Глава Башкортостана поддержал идею и поручил проработать вопрос по оказанию мер поддержки предпринимателям.

Очень приятно, что у руководителя есть желание дальше развиваться, делать новый проект, поэтому задача нам определить земельный участок, меры поддержки и двигаться вперёд. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Возводят креативное пространство и под Уфой. Ещё один проект призван перезагрузить жизнь в посёлке Зинино, где любой желающий сможет заниматься спортом и отдохнуть от городской суеты на природе. Автор Артём Ахметов вдохновился идеей создать место силы после путешествий за рубеж.

Заниматься творчеством, посетить какие-либо оздоровительные занятия. Может, какое-то образование получить. Около 20 рабочих мест центр сформирует, и мы ожидаем около 20 тысяч посетителей. Артём Ахметов, предприниматель

Продвигают индустрии и за сотни километров от башкирской столицы. Своим опытом поделились организаторы экспедиции «Первые Маяки», которая прошла в Миякинском районе. Его уроженцы и организовали масштабное событие с мастер-классами и презентациями одежды от местных производителей. За два дня мероприятие посетили более 300 человек. Глава Башкортостана поручил изучить опыт организаторов фестиваля и тиражировать его в других частях региона.

Мы на этом не остановились, это не такая история, что пошумели и забыли. Уже сформировалось креативное сообщество, которое уже съездило в Альметьевск для того, чтобы увеличить свои скиллы, какие-то социальные связи, и пока идет период впитывания информации, сейчас мы в рамках этой креативной экспедиции будем в дальнейшем делать лектории по изучению истории своего района. Алмаз Манаков, инициатор и организатор креативной экспедиции «Первые Маяки»

Говорили и о деятельности уфимской студии по созданию фото- и видеоконтента для ведущих предприятий региона. Ее основатели уверены: качественная визуализация помогает продвигать продукцию в маркетплейсах и таким образом выходить на новые рынки.

Уникальность в том, что таких студий в Башкирии нет. Даже в Поволжье. Ближайшие – это Москва, Санкт-Петербург, возможно, Екатеринбург. Снимаем на уровне мировых брендов, на уровне федеральных брендов. Хотим масштабировать наши проекты, потому что запас прочности у нас высокий. Анвар Абдрафиков, основатель студии

Радий Хабиров поддержал инициативы предпринимателей. Он отметил, что в нынешнее время важно создать систему, которая будет помогать творцам в развитии креативной экономики.

Уже создали фонд поддержки, все меры поддержки, которые есть, мы их консолидировали. 25 миллионов рублей мы готовы раздать. Тут важно раздавать тем, у кого есть хороший потенциал, чтобы какой-то стартап получится. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан