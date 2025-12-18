95-летняюю жительницу Башкирии спасли из горящего дома

Вчера вечером, 17 декабря, в селе Мишкино Мишкинского района произошел пожар в жилом доме на улице Красноармейской. Огнем было повреждено кирпичное здание площадью 90 кв.м.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные МЧС России и добровольцы Мишкинского сельского совета. С помощью специального оборудования спасатели эвакуировали из зоны задымления 95-летнюю хозяйку дома.

Пенсионерку госпитализировали. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Причины возгорания и все обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются дознавателем.