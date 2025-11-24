В Уфе открылась выставка к 100-летию художника Рашида Нурмухаметова

Эпоха, люди, история. В Уфе открылась выставка к 100-летию Рашида Нурмухаметова. В музее имени Нестерова представлена масштабная ретроспектива народного художника Башкирской АССР, заслуженного РСФСР, лауреата Государственной премии БАССР имени Салавата Юлаева.

Рашид Нурмухаметов окончил Уфимское училище искусств и Московский художественный институт имени Сурикова. Он оставил глубокий след в истории не только башкирского, но и российского искусства, создав большое количество живописных работ: пейзажей, портретов именитых деятелей культуры, жанрово-бытовых композиций.