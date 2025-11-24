В Башкирии пьяный пациент запер медика в своем доме

39-летнего жителя Иглинского района осудили за незаконное лишение свободы фельдшера скорой помощи и угрозу убийством.
Как сообщили в прокуратуре республики, инцидент произошел в феврале текущего года. Фельдшер прибыла по вызову к пьяному мужчине, между ними возник конфликт из-за отсутствия у медика необходимого ему лекарства. В ходе ссоры подсудимый запер входную дверь и заявил, что медработник «не выйдет живой». Таким образом он удерживал фельдшера в своем доме около часа.
Когда мужчина вышел на веранду, она успела сообщить о происходящем диспетчеру. На помощь пришел водитель ее бригады, который помог покинуть помещение.
Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, определив ряд обязательных запретов.