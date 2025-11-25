Опыт Уфимского хосписа хотят распространить по всей стране

Об этом высказались члены Госкомитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений после посещения центра паллиативной помощи. Парламентарии приехали в республику с рабочим визитом, в рамках которого встретились с главой республики и обсудили работу некоммерческих организаций.

Люся, она же Людмила Васильевна, взяла своего рода шефство над Алевтиной Андреевной, у которой это первый заезд в хоспис. Они мало говорят о себе и всё больше друг о друге. В обыденной жизни вряд ли бы встретились. А в хосписе сдружились так, словно знакомы долгие годы. Быть может, потому что каждая не понаслышке знает, какое испытание проходит соседка.

Здесь же мы сутки, поэтому нам надо общаться, общение нам необходимо. Ей 75, мне 70, поэтому какое-то совпадение. Алевтина Краснова

Эта счастливая случайность – результат внимания персонала к деталям.

В них столько добра, тепла. У них, может, настроения нет дома, они сюда приходят и этого не показывают. Они разговаривают с тобой по-простому, это уже частица радости – то, что тебя здесь уважают. К тебе относятся не как к больному, а как к нормальному человеку. Людмила Орлова

Сегодня к ним как к обычным людям заглянули гости – члены комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Экскурсию по центру паллиативной помощи провела председатель попечительского совета благотворительного фонда «Уфимский хоспис» Каринэ Хабирова. Гости пообщались с подопечными, персоналом. Увидели то, что и не думали здесь найти. Бассейн, молитвенные комнаты или вот такую обычную домашнюю кухню, где мамы осенью готовят соленья, что в обычной жизни сделать не могут – всё время с детьми. А хоспис даёт возможность родителям перевести дух.

Если бы не было этой души, с которой они это делают, если бы не было политической воли, такой поддержки общественных организаций и благотворителей, этого бы не получилось. Вот этот опыт транслировать на всю страну и его нужно транслировать, потому что такого по всей стране нет. Договорились по итогам поездки, что мы в Госдуме проведём заседание трёх комитетов и обсудим, пригласив Каринэ Владимировну, чтобы она рассказала и показала этот опыт. Яна Лантратова, председатель комитета Госдумы России по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

И большую роль играет участие благотворительных организаций. Повышение эффективности НКО стало одной из главных тем на встрече членов профильного комитета с главой республики Радием Хабировым.

Наша республика в этом вопросе проявляет большую активность. Для оказания помощи НКО мы создали Фонд грантов Главы Башкортостана – общий бюджет грантовой поддержки в этом году составил 196 млн рублей, из них порядка 100 млн рублей – республиканские средства. В этом году мы заняли второе место по количеству победных и поданных заявок среди регионов России в конкурсе грантов Президента России. Я знаю, что вы посмотрели наш хоспис. Он является примером того, как благотворительные организации организуют работу для людей, которые в этом нуждаются. Мы готовы делиться своим опытом, а также перенимать успешные практики других регионов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Конечно, приезд профильного комитета – это большая ответственность и большая честь для республики, потому что мы одни из лучших по развитию гражданского общества. Есть уникальные практики. В том числе мы будем обсуждать предстоящий Год народного единства, объявленный Президентом нашей страны. Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы России