В Уфе прошли соревнования «Свои в адаптивном спорте»

Сегодня в Уфе прошло республиканское физкультурно-массовое мероприятие «Свои в адаптивном спорте». Его участниками стали ветераны спецоперации и боевых действий из 37 районов Башкортостана. Это не просто соревнования, а комплексный проект, направленный на реабилитацию через спорт.
На протяжении всего дня на нескольких интерактивных площадках проходили мастер-классы по пяти видам спорта: волейболе сидя, дартсе, жиме лёжа, армрестлинге и настольном теннисе. Участники мероприятия могли попробовать свои силы в любой из дисциплин.
Следж-хоккейная команда «Булат» презентовала свой стенд. Команда выступает в чемпионате России в дивизионе «Лига героев». На официальной церемонии открытия спортивного фестиваля коллективу вручили сертификат на приобретение экипировки.