В Уфе прошли соревнования «Свои в адаптивном спорте»

Сегодня в Уфе прошло республиканское физкультурно-массовое мероприятие «Свои в адаптивном спорте». Его участниками стали ветераны спецоперации и боевых действий из 37 районов Башкортостана. Это не просто соревнования, а комплексный проект, направленный на реабилитацию через спорт.