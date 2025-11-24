Фильм БСТ о бойце СВО стал победителем телефестиваля «Профессия – журналист»

На конкурс допустили только 23 работы. Из них шесть стали победителями. Работа БСТ «Кайтыр» стала лауреатом в номинации «Лучший репортаж». Над репортажным фильмом работали автор Гаухар Батталова, режиссеры Альфия Арсланова, Лейсан Рамазанова, операторы Ринат Кашапов, Азамат Даянов, композитор Лейла Владимирова.

Фильм «Кайтыр» – о Павле Самойлине, русском офицере с башкирским позывным. Известный журналист, многодетный отец встал на защиту Родины, когда началась спецоперация. В боях в Херсонском направлении «Кайтыр» был тяжело ранен, пять дней пролежал на поле боя без еды и воды. Его считали погибшим. Это фильм об истоках, смысле жизни, силе духа.