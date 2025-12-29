В Башкирии куропатки сменили поля на деревенские дороги

Необычное поведение пернатых зафиксировали в Краснокамском районе. В деревне Уртаулово куропатки стали выходить на дорогу в поисках пропитания.
Видео с птицами, бесстрашно разгуливающими по проезжей части, снял председатель местного «Общества охотников и рыболовов» Альберт Шарипов.
В пресс-службе Минэкологии республики объяснили, что основная зимняя пища куропаток — семена растений, которые они добывают из-под снега. В условиях обильных снегопадов эта задача становится трудной и даже опасной. Поэтому птицы перемещаются туда, где снежный покров меньше, — на расчищенные людьми обочины, деревенские улицы и тропинки. Здесь найти корм гораздо легче.
Видео: Минэкологии РБ.