В Башкирии «черного лесоруба» осудили на 7,5 лет

В Белорецком межрайонном суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Бурзянского района. Его признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

По данным прокуратуры, в течение прошлого года мужчина на территории Бурзянского лесничества незаконно вырубил 247 сосен. Общий объем древесины превысил 500 кубометров.

Для вывоза спиленных деревьев злоумышленник использовал трактор. Древесину он доставлял на собственную пилораму для последующей обработки и продажи.

Ущерб, причиненный лесному фонду РФ оценили более чем в 20 млн рублей. Подсудимый свою вину не признал.

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также с осужденного взыскали причиненный ущерб в полном объеме. Кроме того, в доход государства конфисковали трактор, автомобиль и две бензопилы, принадлежавшие мужчине.

После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.