В Башкирии 120 пар поженились в зеркальную дату

В Башкирии в символическую дату 25.11.25 было зарегистрировано 120 браков. Такие данные сообщили в Госкомюстиции республики.

В Уфе связали себя узами брака 29 пар. Восемь из них стали мужем и женой в отделе ЗАГС Кировского района, по пять зарегистрировались в отделах ЗАГС Демского, Ленинского районов и первого отдела ЗАГС Октябрьского района.