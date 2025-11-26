В Башкирии 120 пар поженились в зеркальную дату

В Башкирии в символическую дату 25.11.25 было зарегистрировано 120 браков. Такие данные сообщили в Госкомюстиции республики.
В Уфе связали себя узами брака 29 пар. Восемь из них стали мужем и женой в отделе ЗАГС Кировского района, по пять зарегистрировались в отделах ЗАГС Демского, Ленинского районов и первого отдела ЗАГС Октябрьского района.
Среди городов и районов лидером стал Нефтекамск, где поженились 8 пар. На втором месте Иглинский район с семью браками, тройку лидеров замыкает Уфимский район, где создали семьи 5 пар.