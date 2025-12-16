В Башкирии утвердили даты зимних школьных каникул

Как сообщил глава ведомства Ильдар Мавлетбердин, каникулы начнутся 31 декабря 2025 года и продлятся до 11 января 2026 года. Таким образом, первый учебный день третьей четверти выпадет на понедельник, 12 января.

Ильдар Мавлетбердин также обратился к родителям с просьбой обратить особое внимание на безопасность детей в этот период. А школьникам министр рекомендовал провести время с пользой: больше гулять на свежем воздухе, читать книги, общаться с семьей и посещать культурные мероприятия.