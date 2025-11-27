Братья из Башкирии плечом к плечу защищают Родину

Перед нами стоит задача – освободить захваченные города от нацистов. Но помимо этого, перед нами появляются и другие задачи, решить которые мы должны в тот самый момент, когда они возникли. Иначе есть вероятность потерять мирное население. Мы вместе с сослуживцами помогали выехать из Украины маме с двумя детьми, где их подстерегала опасность. Её муж на стороне ВСУ. И сами понимаете, она не разделила его взгляды. Но мы смогли помочь ей уехать в Уфу. Нашли для неё транспорт, на котором она вместе с детьми смогли добраться до такси, а затем до поезда и на поезде до Уфы. В Уфе их уже встретила наша землячка Карлугас Душанбаева. Карлугас помогла им заселиться в общежитие для беженцев. Вскоре спасённая женщина нашла работу, а её сын и дочь теперь ходят в школу. Мы рады, что у нас получилось спасти сразу трёх человек. Страшно представить, что могло бы случиться с маленькими детьми и женщиной, которые остались одни. Нас дома тоже ждут семьи, жёны и дети. И когда перед нашими глазами над пропастью оказываются беззащитные мирные жители, мы просто не имеем права пройти мимо. Это одна из главных задач для нас, не просто как для военных, а как для людей – спасти мирное население.

Алмас, участник СВО