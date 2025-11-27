Братья из Башкирии плечом к плечу защищают Родину

Братья Алмас и Стас из села Тазларово Зианчуринского района были призваны на специальную военную операцию в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации. С самого начала службы они плечом к плечу несут боевое дежурство.

Фото №1 - Братья из Башкирии плечом к плечу защищают Родину

Как сообщили в газете «Зианчуринские зори», во время краткосрочного отпуска Алмас поделился историей службы. Боец рассказал, как вместе с сослуживцами помог эвакуировать из Украины женщину с двумя детьми, муж которой воюет на стороне ВСУ.

Перед нами стоит задача – освободить захваченные города от нацистов. Но помимо этого, перед нами появляются и другие задачи, решить которые мы должны в тот самый момент, когда они возникли. Иначе есть вероятность потерять мирное население. Мы вместе с сослуживцами помогали выехать из Украины маме с двумя детьми, где их подстерегала опасность. Её муж на стороне ВСУ. И сами понимаете, она не разделила его взгляды. Но мы смогли помочь ей уехать в Уфу. Нашли для неё транспорт, на котором она вместе с детьми смогли добраться до такси, а затем до поезда и на поезде до Уфы. В Уфе их уже встретила наша землячка Карлугас Душанбаева. Карлугас помогла им заселиться в общежитие для беженцев. Вскоре спасённая женщина нашла работу, а её сын и дочь теперь ходят в школу. Мы рады, что у нас получилось спасти сразу трёх человек. Страшно представить, что могло бы случиться с маленькими детьми и женщиной, которые остались одни. Нас дома тоже ждут семьи, жёны и дети. И когда перед нашими глазами над пропастью оказываются беззащитные мирные жители, мы просто не имеем права пройти мимо. Это одна из главных задач для нас, не просто как для военных, а как для людей – спасти мирное население.

Алмас, участник СВО

Станислав добровольно принял решение вступить в Вооруженные силы РФ, узнав о получении повестки братом. Не раздумывая ни секунды, он встал вместе с ним на защиту Родины.

Как отмечают в издании, именно такие мужественные поступки земляков показывают истинную силу духа зианчуринских мужчин.

Дома военнослужащих ждут их семьи и мать, воспитавшая достойных сыновей. 

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Фото: издание «Зианчуринские зори».

Пенальти
Медиа школа