Братья из Башкирии плечом к плечу защищают Родину

Братья Алмас и Стас из села Тазларово Зианчуринского района были призваны на специальную военную операцию в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации. С самого начала службы они плечом к плечу несут боевое дежурство.
Как сообщили в газете «Зианчуринские зори», во время краткосрочного отпуска Алмас поделился историей службы. Боец рассказал, как вместе с сослуживцами помог эвакуировать из Украины женщину с двумя детьми, муж которой воюет на стороне ВСУ.
Станислав добровольно принял решение вступить в Вооруженные силы РФ, узнав о получении повестки братом. Не раздумывая ни секунды, он встал вместе с ним на защиту Родины.
Как отмечают в издании, именно такие мужественные поступки земляков показывают истинную силу духа зианчуринских мужчин.
Дома военнослужащих ждут их семьи и мать, воспитавшая достойных сыновей.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Зианчуринские зори».