Троих жителей Башкирии осудили за похищение и избиение подростка

Стерлитамакский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих местных жителей по статьям о похищении человека и незаконном проникновении в жилище.

По данным прокуратуры, конфликт разгорелся в июне этого года из-за поврежденного мопеда. 18-летний юноша взял покататься мопед марки «ВМС РИВА» у своего 16-летнего знакомого, но вернул технику с механическими повреждениями. Подросток пожаловался родителям.

Для «выяснения отношений» мать потерпевшего вместе с двумя сообщниками ночью незаконно проникла в квартиру знакомой парня. Не найдя его дома, они выследили молодого человека около магазина, избили, затолкали в автомобиль и вывезли в лесопосадку. Там нападавшие продолжили избиение палками и кирпичом, причинив потерпевшему лёгкий вред здоровью.