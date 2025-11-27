В Башкирии вандалы начали портить новогодние украшения

В Салавате полиция разыскивает мужчину, повредившего новогоднюю иллюминацию. Инцидент был зафиксирован камерами наружного наблюдения, рассказали в администрации города.

На видеозаписи видно, как неизвестный повредил гирлянды и испортил декор, который призван создавать праздничное настроение для жителей. После этого злоумышленник спокойно покинул место происшествия.

Если вы стали свидетелем актов вандализма сообщайте об этом по телефону дежурной части ОМВД г. Салавата: +7 (3476) 37-96-02.